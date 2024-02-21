أوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير بالأوبرا.. السبت

تنظم دار الاوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لاوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، وذلك تنفيذا لخطط الثقافة المصرية الرامية الى القاء الضوء على الابداعات العربية فى مختلف اشكالها وتحت عنوان اتجاهات عربية .

موعد حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

يأتي الحفل بمشاركة عارف الفيولينة الدكتور حسن شرارة والمطربة أميرة أحمد مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا وذلك في الثامنة مساء السبت 24 فبراير على المسرح الكبير.

البرنامج الموسيقي لأوركسترا القاهرة السيمفوني

يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال العربية فى القالب الغربى الكلاسيكى منها متتابعة فلكلورية لـ أبوبكر خيرت ، نواح للكورال والاوركسترا لـ عمر أبو الهنا ، كونشيرتو عربي للفيولينة والاوركسترا لـ عطية شرارة ، قصيدة فدوي طوقان لن أبكي لـ أحمد الصعيدي ، دور كادني الهوا تاليف محمد عثمان واعادة التوزيع لـ جمال عبد الرحيم وأبو سمبل لـ عزيز الشوان . جدير بالذكر ان تقديم اعمال المؤلفين العرب فى القالب الكلاسيكى تهدف الى إثراء الحياة الموسيقية فى الوطن العربى وتعبر عن الابداعات المبتكرة التى تحمل الطابع العربى فى الصورة الغربية .