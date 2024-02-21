عاجل
حزب الله يتبنى مسؤولية تفجير مستعمرة المطلة
الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عطل فني يتسبب في تأخير إقلاع طائرة الأهلي لـ غانا

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

تسبب عطل فني في طائرة النادي الأهلي المتجهة إلى غانا في تأخير سفر بعثة المارد الأحمر استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

txt

مصر للطيران تنقل بعثة النادي الأهلي على متن طائرة خاصة إلى غانا

txt

الأهلي يتحرك إلى غانا لمواجهة ميدياما

txt

الأهلي يصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى غانا

بعد إقلاع طائرة الأهلي حدث عطل فني جعل الطائرة تعود إلى المطار من جديد بعد الإقلاع ما  يؤخر تحرك طائرة الأهلي المتجهة إلى غانا حتى الآن.

وما زال هناك محاولات جارية لإقلاع طائرة الأهلي من جديد إلى غانا.

كانت بعثة الأهلي  قد وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا لرحلة السفر إلى غانا، لمباراة ميدياما، المقرر لها يوم الجمعة المقبل 23 فبراير، في الجولة الخامسة من  دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، ويترأس مهند مجدي، عضو مجلس إدارة الأهلي البعثة.

الجريدة الورقية