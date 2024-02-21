الأهلي يصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى غانا

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة منذ قليل استعدادا للسفر إلى غانا لخوض مباراة ميدياما المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق مرانه أمس على ملعب التتش، حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في بداية فقرات المران تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

شارك بيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا ووسام أبو علي في فقرات المران الجماعي، حيث بدأ الثلاثي الانتظام في التدريبات منذ يوم أمس الأول بعد انتهاء البرنامج التأهيلي لكل منهم.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

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