الأهلي يتحرك إلى غانا لمواجهة ميدياما

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ،برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة منذ قليل متوجهة إلى غانا لخوض مباراة ميدياما المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه أمس على ملعب التتش، حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في بداية فقرات المران تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني.