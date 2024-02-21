مصر للطيران تنقل بعثة النادي الأهلي على متن طائرة خاصة إلى غانا

أقلعت منذ قليل من مطار القاهرة الدولي رحلة خاصة لمصرللطيران رقم MS3911 بأحدث طائرات الشركة من طراز إيرباص A320neo متجهة إلي مطار كوماسي بدولة غانا وذلك لنقل بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلي لمواجهة فريق ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل بإذن الله، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.



وقد شهد تشغيل هذه الرحلة تجهيزات فنية وإجراءات من فرق عمل مصرللطيران للحصول علي تصاريح استثنائية للهبوط في مطار كوماسي المخصص للطيران الداخلي فقط بدلا من مطار العاصمة أكرا حرصا علي راحة جميع أفراد البعثة.



مصرللطيران_الناقل_الوطني_المصري تتمني التوفيق دائمًا لجميع الفرق الرياضية المصرية المشاركة في البطولات الدولية.