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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعليق توخيل بعد إعلان رحيله عن بايرن ميونخ

توخيل
توخيل

علق توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ على رحيله بشكل رسمي عن تدريب الفريق البافاري في نهاية الموسم الجاري.

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رسميًا.. رحيل توخيل عن تدريب بايرن ميونخ

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زيدان مرشح لخلافة توماس توخيل في بايرن ميونخ

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تشابى ألونسو على رادار بايرن ميونخ لخلافة توخيل


وكان بايرن ميونخ أكد اليوم الأربعاء رحيل توخيل عن تدريب الفريق البافاري، بالإتفاق المشترك بين الطرفين، في نهاية الموسم الحالي.

أضاف بايرن في بيانه: أن الهدف الأساسي تحقيق أقصى نجاح ممكن في الموسم الحالي، مضيفا أن النادي لديه الثقة في مدربه للعبور إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا،  وتحسن النتائج في مسابقة الدوري الألماني.

قال توخيل في تصريحات لموقع بايرن ميونخ الرسمي: أتفقت مع النادي على الرحيل في نهاية الموسم الحالي، وأن هدفنا الحالي تحقيق أفضل نتائج ممكنة في الموسم الجاري، مضيفا: سأواصل بالطبع بذل كل ما بوسعي مع الجهاز الفني لتحقيق أقصى قدر من النجاح.

ويمر بايرن ميونخ بفترة صعبة تحت قيادة توخيل بعد تعرضه لثلاث خسائر متتالية في مسابقة الدوري الالماني أمام باير ليفركوزن وبوخوم بالإضافة للسقوط أمام لاتسيو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.
 

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