زيدان مرشح لخلافة توماس توخيل في بايرن ميونخ

تسود حالة من الغضب لدي إدارة وجماهير بايرن ميونح بعد تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للخسارة الثانية على التوالي في الدوري الألماني أمام بوخوم، والابتعاد عن صدارة المسابقة بفارق 8 نقاط عم باير ليفركوزن.

وكان البايرن قد تلقي خسارة من نظيره لاتسيو في دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوع الماضي، لتصبح الثالثة له خلال الفترة القليلة الحالية.

وأصبحت الأمور بين المدرب الألماني وناديه ليس على ما يرام، حيث يُفكر النادي البفاري في رحيل توماس توخيل بعد النتائج السلبية التي حدثت مؤخرًا.

وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن هناك عدد من مسؤولي بايرن ميونخ تواصلوا مع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، من أجل تولي القيادة الفنية للبفاري خلفًا لتوماس توخيل.

ولم يحسم زين الدين زيدان موقفه بعد من تولي تدريب بايرن ميونخ، خاصة وأنه لم يقود أي فريق منذ رحيله في 2021 الماضي.

وكان زيدان قد طمح في تولي تدريب منتخب بلاده الفرنسي خلفًا للمدرب ديديه ديشامب، لكن تجديد الأخير لعقده حال دون تحقيق رغبة زيزو.