سباق للدرجات الهوائية وندوة عن أضرار المخدرات بمراكز شباب جرجا

نفذ نادي بهنسي الرياضي التابع لإدارة شباب جرجا جنوب محافظة سوهاج سباق للدراجات الهوائية للشباب والنشء وانطلقت من أمام بوابة النادي لمسافة 1000 متر ضمن الخطة الداخلية للنادي عن شهر فبراير "طلائع" بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

يهدف مشروع سباق الدراجات إلى ممارسة الرياضة ورفع معدل اللياقة البدنية والتنافس الرياضي واستقبال الدراسة بحيوية ونشاط وتم توزيع جوائز نقدية للفائزين في المسابقة .

وأشار الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إلى أهمية ممارسة الرياضة واستغلال اوقات الفراغ في بناء وتقوية الجسم والابتعاد عن كافة السلوكيات التي تضر بالجسم

وفي سياق متصل نفذ نادي مكة المكرمة التابع لإدارة شباب جرجا ندوة توعوية عن أضرار الإدمان والتدخين من الناحية الصحية والإقتصادية والسلوكيات السيئة الناجمة عن متعاطي ومدمني المواد المخدرة .

وقال محاضر الندوة أن الإدمان آفة العصر وينتج عنه العديد من الجرائم التي لا يستطيع الانسان ان يتخيلها والتي تظهر بشدة في هذه الايام وتنتشر بصورة مخيفة وله أسباب عديدة من أهمها البعد عن الدين الذي نهانا عن كل ما يضر الجسد والمجتمع وكذلك مصاحبة رفقاء السوء وانشغال الأسر عن الشباب وعدم التقرب منهم ونصحهم ومعرفة مشاكلهم .

وتهدف الندوة إلى توعية الأعضاء بأضرار التدخين وإدمان المواد المخدرة وتوعية الشباب والنشء بضرورة الإبتعاد عنها لما لها من تأثير سلبي على سلوكياتهم وعلاقاتهم مع الجميع.

وأكد يسري كفافي وكيل المديرية للشباب على أهمية تلك الندوات التي توضح للأعضاء الأضرار التي يسببها الأدمان وتعاطي المخدرات والتي ينجرف اليها النشء والشباب لإعتقادات خاطئة تدور في اذهانهم .