جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل في مجال "التحول الرقمي وإدارة الوثائق"

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة تتبنى استراتيجية فعالة للتحول الرقمي، والتطوير المؤسسي للوصول بشكل متكامل ومتجانس إلى تحول رقمي حقيقي ومستدام، مشيرًا إلى أن الدولة، تُولى اهتمامًا كبيرًا؛ بمحور التحول الرقمي، وتهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتأهيل مواردها البشرية؛ لإكسابهم المهارات المطلوبة، للتحول الرقمي، لافتًا إلي سعي الجامعة؛ لعقد الدورات التدريبية، وورش العمل، التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية، ونشر مفاهيم التحول الرقمي بين العاملين بمختلف قطاعات الجامعة، فضلاً عن كيفية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة؛ وذلك حرصاً منها على النهوض بمهارات، وخبرات مواردها البشرية، وصقل مهاراتهم وتنمية وتطوير خبراتهم.

وفي إطار ذلك، نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة؛ ورشة عمل حول: "التحول الرقمي وإدارة الوثائق"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والتي تمتد خلال الفترة من ١٩، وحتى ٢٠ من شهر فبراير، بإشراف الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، وبحضور الأستاذ أسامة السيد أمين عام الجامعة المساعد، والأستاذ عبد القادر مهران رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ خالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وبمشاركة نحو (٧٠) من السادة العاملين، بمختلف قطاعات الجامعة، وذلك في إطار خطة الجامعة؛ لنشر ثقافة التحول الرقمي.

وأشار الأستاذ شوكت صابر، إلي أهمية التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية؛ لتقديم خدمات عالية الجودة، وفي وقت قياسي، موضحاً حرص إدارة الجامعة، وسعيها نحو تحسين وتنمية قدرات العاملين وتدريبهم علي المهارات الرقمية المطلوبة؛ لتوفير الوقت والجهد والزحام.

وأوضح الأستاذ أسامة السيد، أهمية التحول الرقمي في تحقيق مبدأ الشفافية، من خلال تقليل الإعتماد علي العنصر البشري، مضيفاً أن الدورة التدريبية تتضمن محاضرات مثمرة، لتبادل الخبرات، والآراء، وإكتساب المعلومات، متمنياً لكافة المشاركين الاستفادة القصوي من موضوع الورشة.

وأشاد الأستاذ عبد القادر مهران، بدعم إدارة الجامعة؛ للجهاز الإداري، وحرصها علي تنمية مهارات العاملين في مختلف المجالات وأهمها التحول الرقمي؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية، وخلق بنية تحتية تستند إليها الجهة الحكومية.

وأضاف الأستاذ خالد عمران، حرص الجامعة علي عقد ورش عمل؛ لمختلف العاملين بقطاعات الجامعة؛ لتحقيق مجتمع المعرفة، وإحداث نقلة نوعية في الأهداف التي تسعي الجامعة؛ لتحقيقها.

الجدير بالذكر، أن ورشة العمل تضمنت محاضرتين، تناولت؛ "مفهوم التحول الرقمي _ الرقمنة _ المعالجة الرقمية" ، وأهمية وأهداف التحول الرقمي ومجالات تطبيقه، وأساسيات التحول الرقمي في إدارة الوثائق، والاتجاهات الحديثة في إدارة الوثائق، والأرشيف الإلكتروني، للدكتور عبد الحميد ندا بقسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب، والمحاضرات الثانية تناولت "التطبيقات التكنولوجية المختلفة للتحول الرقمي" ، ومتطلبات التحول الرقمي، والمراحل الاستراتيجية للتحول الرقمي، يناقشها الدكتور أحمد عبد الرحمن بكلية الحاسبات والمعلومات.