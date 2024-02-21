وفود سياحية أوروبية تزور المناطق الآثرية بالمنيا

استقبلت المناطق الآثرية بمحافظة المنيا، وفود سياحية أوربية من عدة دول، للتعرف على آثار المنيا، حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن قطاع السياحة فى المنيا يشهد في الفترة الأخيرة رواجًا كبيرا، حيث استقبلت المحافظة وفودًا سياحية من مختلف دول العالم.

وذلك لما تتمتع به المحافظة من المناطق الآثرية، بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر، وأضاف المحافظ ، أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تستقبل حاليا وفودا سياحية قادمة من دول أوروبية ( ألمانيا، هولندا، النمسا )، حيث يشتمل برنامج الزيارة على المناطق الأثرية بتل العمارنة ، و بنى حسن.

ووجه المحافظ، الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين ، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة ، وجدير بالذكر، أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها ، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن ، والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلومتر شمال شرق مدينة دير مواس.

ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلومتر جنوب غرب مدينة المنيا ، بالإضافة ، إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة ، ومنطقة آثار البهنسا ، الواقعة على بعد 16 كيلومتر من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.