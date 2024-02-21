تعرف على أسرار اجتماع مدرب الزمالك مع الجزيري

على هامش التدريبات

حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع التونسي سيف الجزيري مهاجم الأبيض على هامش مران اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء أبوسليم الليبي في الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث المدير الفني مع اللاعب بشأن بعض الأمور الفنية قبل مواجهة بطل ليبيا.

ومنح جوزيه جوميز اللاعب بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في مران اليوم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.