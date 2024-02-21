المستشارة القانونية لمصر أمام العدل الدولية: الحياة في الضفة الغربية مستحيلة

أكد د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، في مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية مستمرة والتصرفات الغير قانونية في الضفة الغربية من خلال دعم العنف هناك من خلال المستوطنين مما جعل الحياة في الضفة الغربية مستحيلة.

وشددت "موسى"، خلال مرافعة مصر أمام العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، على أن الهجمات الإسرائيلية تعرقل مشروع حل الدولتين من أجل الوصول لسلام دائم في المنطقة، هذا العنف والانتهاك المستمر للقانون الدولي من أجل لااستحواذ على الأراضي الفلسطينية والحصول على السيادة الإسرائيلية عليها وهذا غير قانوني.

الاستحواذ الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يؤكد عدم قانونية هذا الاحتلال

وأوضحت أن الاستحواذ الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يؤكد عدم قانونية هذا الاحتلال، مؤكدة أنه من الصادم أنه في هذه اللحظة بعد الدول ستتحدث للمحكمة التي جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، فما ستكون الرسالة بشأن احترام القانون الدولي، متابعًا: "مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة".

وقدمت المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلي في الأراضي المحتلفة.