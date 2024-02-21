الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وفاة "سفرجى البهوات" بسوهاج عن عمر ٨٥ عاما

بوابة الوفد الإلكترونية

لفظ العم مطاوع المعروف إعلاميا بلقب "سفرجى البهوات" ، أنفاسه الأخيرة بعد رحلة قصيرة مع المرض ، عن عمر يناهز ٨٥ عاما ، بمسقط رأسه بقرية أولاد حمزة التابعة لمركز العسيرات بسوهاج .

 كانت "الوفد" قد انفردت بإجراء أول حوار صحفي مع العم مطاوع خليل فى العام الماضى ، حيث أكد بأنه هرب من قريته بسبب الفقر متوجها إلى مدينة القاهرة للبحث عن فرصة عمل ، حيث عمل سفرجيا بفيلا ممثلة شهيرة تقيم فى حى الزمالك ، مضيفا أنه رأى معظم الفنانين فى فترة الخمسينات والستينات وكان شاهدا على سهراتهم فى يوم الخميس من كل أسبوع ، وكان من أشهرهم الفنان الراحل يوسف وهبي الذى خسر سيارته فى إحدى الليالى فى لعبة "الكوتشينة" ، كما حكى العم مطاوع لنا عن زميله السفرجى السودانى خفيف الظل ، الذى كان يضع العسل النحل أسفل الصينية التى كان يقدم فيها المشروبات للضيوف أثناء اللعب مما جعله يستطيع الحصول على عشرات الجنيهات كل ليلة .

جدير بالذكر أن العم مطاوع من مواليد ١٩٣٩م ، و توجه إلى القاهرة عام ١٩٥٥م وظل بها حوالى عشرين عاما ، ثم عاد إلى قريته وتزوج بها وانجب ولدين وأربع بنات ، وتم تعيينه مؤذنا فى إدارة أوقاف العسيرات ، ولم يترك المسجد حتى زاد عليه المرض فى الأسبوع الماضى وتم نقله إلى المستشفى حتى وافته المنية .

الجريدة الورقية