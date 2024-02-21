وفاة "سفرجى البهوات" بسوهاج عن عمر ٨٥ عاما

لفظ العم مطاوع المعروف إعلاميا بلقب "سفرجى البهوات" ، أنفاسه الأخيرة بعد رحلة قصيرة مع المرض ، عن عمر يناهز ٨٥ عاما ، بمسقط رأسه بقرية أولاد حمزة التابعة لمركز العسيرات بسوهاج .

كانت "الوفد" قد انفردت بإجراء أول حوار صحفي مع العم مطاوع خليل فى العام الماضى ، حيث أكد بأنه هرب من قريته بسبب الفقر متوجها إلى مدينة القاهرة للبحث عن فرصة عمل ، حيث عمل سفرجيا بفيلا ممثلة شهيرة تقيم فى حى الزمالك ، مضيفا أنه رأى معظم الفنانين فى فترة الخمسينات والستينات وكان شاهدا على سهراتهم فى يوم الخميس من كل أسبوع ، وكان من أشهرهم الفنان الراحل يوسف وهبي الذى خسر سيارته فى إحدى الليالى فى لعبة "الكوتشينة" ، كما حكى العم مطاوع لنا عن زميله السفرجى السودانى خفيف الظل ، الذى كان يضع العسل النحل أسفل الصينية التى كان يقدم فيها المشروبات للضيوف أثناء اللعب مما جعله يستطيع الحصول على عشرات الجنيهات كل ليلة .

جدير بالذكر أن العم مطاوع من مواليد ١٩٣٩م ، و توجه إلى القاهرة عام ١٩٥٥م وظل بها حوالى عشرين عاما ، ثم عاد إلى قريته وتزوج بها وانجب ولدين وأربع بنات ، وتم تعيينه مؤذنا فى إدارة أوقاف العسيرات ، ولم يترك المسجد حتى زاد عليه المرض فى الأسبوع الماضى وتم نقله إلى المستشفى حتى وافته المنية .