رصد مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات أمنية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (بائع) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية وإتخاذه من مخزن "ملكه" (كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية) مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعثر بداخله على 110 كراتين ألعاب نارية بإجمالى مليون و100 ألف قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام") بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.