مراسل "القاهرة الإخبارية": الوفد المصري سيشارك بـ5 أعضاء أمام العدل الدولية

تحدث أبو بكر بشير، مراسل "القاهرة الإخبارية" في لاهاي، عن تفاصيل مرافعة مصر والوقوف اليوم أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفليسطينية، مشددًا على أن 11 دولة من بينها مصر تشارك اليوم في المرافعة، وتبدأ المرافعة كولومبيا وتختتمها المجر.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أنّ مرافعة مصر أمام المحكمة تبدأ في الـ11:40 إلى 12:10 بـ"التوقيت المحلي"، موضحًا أن الجلسة تشهد قبل مرافعة مصر مرافعات كولومبيا وجزر القمر وكوبا، مؤكدًا أن اليوم الأول جرى تخصيصه للوفد الفلسطيني الذي عرض قضيته لمدة 3 ساعات وتنتهي المحكمة من الاستماع إلى الإحاطات المقدمة من الدول، الإثنين المقبل.

وشدد على أن الوفد المصري سيشارك بـ5 أعضاء يتحدثون عن تعزيز الصوت الفلسطيني بالإضافة إلى اختصاص المحكمة في القضية.

وتترافع مصر ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى وتعد المرافعة المصرية تاريخية، خاصة أنها شفوية وتأتى فى سياق دعم القاهرة للقضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير القسرى للشعب الفلسطينى صاحب الأرض والتنديد بحرب الأبادة الجماعية فى قطاع غزة للشهر الخامس على التوالى.

أعلنت محكمة العدل الدولية، فى وقت سابق تفاصيل الجلسات المقرر الاستماع فيها إلى الرأى الاستشارى ضد الممارسات العسكرية الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية المحتلة وفقاً لطلب من الأمم المتحدة التى اختارت فيها عدة دول من بينها مرافعة مصر ضد إسرائيل المقررة اليوم وهى الجلسة التى سيسبقها مرافعة من كولومبيا ويتبعها مرافعة من الإمارات وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.