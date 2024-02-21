إستمرار إرتفاع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء بالفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير، إرتفاعا طفيفا في الأسعار وتوافر المعروض بالأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت الأسواق العمومية قد شهدت ارتفاع أسعار بعض الأصناف من الخضروات والفاكهة، مساء أمس الثلاثاء بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من شوادر البيع والشراء.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الأربعاء العمومي بالغرق، وسوق الأربعاء الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الخضروات والفاكهة بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية في الفيوم.

خلال ذلك شهدت أسواق أسواق الفاكهة إرتفاعا طفيفا في الأسعار حيث بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 60 جنيها، و25 جنيها للعنب الأحمر والاصفر، و20 جنيها للتين الرمادي، و30 جنيها للرمان و20 جنيها للفراولة و20 جنيها للكاكا، و40 جنيها للبلح البارحي، و25 جنيها للبلح الزغلول، فيما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 8 إلى 10 جنيهات.

إرتفاع طفيف بأسعار الخضروات وكيلو الثوم ب70 جنيها في الفيوم

وفي أسواق الخضروات بلغ سعر كيلو البطاطس 14 جنيها، والطماطم 8 جنيهات، وكيلو الليمون 30 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 25 جنيها ومبلغ 15 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و12 جنيها للخيار، و30 جنيها للفلفل الألوان و20 جنيها للكوسة، و15 جنيها للباذنجان الأسود و20 جنيها للباذنجان الأبيض، و15 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر و20 جنيها للفلفل الأحمر، و18 جنيها للفلفل الرومي و8 جنيهات للجزر، و20 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و10 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ جنيهان، وتراوح سعر الكرنب من 20 إلى 35 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 10 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 70 جنيها.

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن الثوم والبصل والأرز.