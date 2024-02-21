الأهلي ٢٠٠٥ يواجه بتروجت اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ اليوم الأربعاء خارج ملعبه مع بتروجت، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، للمنافسة على اللقب.

يدخل أهلي ٢٠٠٥ المباراة وفي رصيده ٤٧ نقطة، يحتل بهم المركز الثاني، وسجل الفريق ٥٠ هدفًا مقابل ١٨ هدفًا في مرماه.

وتأهل للمرحلة النهائية لبطولة الجمهورية مواليد ٢٠٠٥ الفرق أصحاب المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهم كل من الأهلي، زد، إنبي، الزمالك، بيراميدز، فاركو، الاتحاد، بتروجت، القناة والإسماعيلي، وتحتفظ الفرق بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا