الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة: يجب منع اللافتات المسيئة من الدخول للملاعب

جماهير الإسماعيلي
جماهير الإسماعيلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه مندهش من لافتة جماهير النادي الإسماعيلي التي حملت عنوان (الفارس الكداب)، مبديا استغرابه من منهج الشباب المنتمى للدراويش وقيامهم برفع لافتة تحمل إساءة لنادٍ آخر.

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الإسماعيلي يعتذر عن اللافتة المسيئة لـ الزمالك

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لا يوجد أي مبررات للخطأ الذي حدث في المدرجات، وما حدث لا يليق بجمهور النادي الإسماعيلي ضد جماهير الزمالك، الجميع يمد يديه لفتح صفحة جديدة من اجل عودة الجماهير المصرية للمدرجات، لأننا نريد مشاهدة دوري قوي مثل السعودي".

وأضاف: "ما حدث غريب للغاية بين أكثر جمهورين قريبين من بعضهم، اللافتة التي رفعت في المدرجات لا تليق مطلقًا، لا يوجد نادي في مصر (كداب)، وهل ننتظر أن يقوم جمهور الزمالك برفع لافتة مماثلة في استاد القاهرة".

وأكمل: "يجب أن يقوم المسئولين على الاستادات بمشاهدة اللافتات وأي لافتة مسيئة يتم منعها من الدخول للملاعب".

وتابع شبانة: "استفزاز الجماهير (مش شطارة)، لذلك كان يجب أن ندين تلك الأمور".

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