الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يعتذر عن اللافتة المسيئة لـ الزمالك

مباراة الاسماعيلي
مباراة الاسماعيلي والزمالك

أكد فرج عمران نائب رئيس النادي الإسماعيلي، أنه يستنكر رفع لافتة مسيئة من جمهور ناديه في المدرجات خلال لقاء الزمالك، مبديًا استيائه من الخروج عن النص الذي حدث في المدرجات، مؤكدا على عمق العلاقات مع مجلس إدارة نادي الزمالك الذي كان متواجدًا في الإسماعيلية لحضور اللقاء.

txt

الإسماعيلي يُشيد بزيارة رئيس الزمالك حسين لبيب

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "نيابة عن الإسماعيلي فأننا نعتذر عما حدث من الجماهير، ونحن أبناء الإسماعيلية يد واحدة من أجل لم شمل الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "علينا أن نكون أخلاقنا أفضل، ولا يمكن نسيان العلاقات الجيدة مع الزمالك منذ زمن كبير، ونسعى لإعادة العلاقات المميزة مع كل الأندية، ونقدم اعتذار عما حدث ونحن بلد اخلاق وأهل إسماعيلية يتمتعون بالاخلاق المميزة".

وأكمل: "أناشد النادي الأهلي من أجل العودة بقوة للعلاقات الطيبة، لأننا نسعى لوجود علاقات قوية مع كل الأندية".

الجريدة الورقية