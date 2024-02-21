28 منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بجنوب سيناء

أكد إبراهيم الحارون - وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، أن إجمالي عدد معارض "أهلًا رمضان" الأساسية على مستوى المحافظة بلغ 8 معارض.

إضافة إلى 28 منفذ تابع لمديرية التموين "دلتا ماركت"، ومنافذ "كلنا واحد"، والسلاسل التجارية الكبرى التي دخلت ضمن مبادرة خفض الأسعار، ويجري متابعتها باستمرار للتأكد من الالتزام بالأسعار المتفق عليها، وتوافر السلع الغذائية بها.

كما أن أسعار السلع الغذائية التي جرى توفيرها داخل المعارض أقل من مثيلاتها في الأسواق، ويبلغ سعر كيلو المكرونة داخل المعرض 22 جنيه بدلًا من 32 جنيه، والسكر بـ 27 جنيه، و الزيت 800 ميلي بـ 70 جنيه بدلًا من 80 جنيه، و الزيت 700 ميلي بـ 67 جنيه بدلًا من 75 جنيه، والأرز الكيلو بـ 32 جنيه بدلًا من 37 جنيه، والمجمدة نوعين إحداهما بـ 170 جنيه، والآخر بـ 240 جنيه