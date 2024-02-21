جنوب سيناء: تسهيل إجراءات التقنين لأهالي مدينة دهب

عقد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، وعلي عمارة، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والعقيد طارق نبيل رئيس مكتب الخدمة السرية بجنوب سيناء، والرائد امجد محمد قائد مكتب شئون قبائل دهب.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تسهيل إجراءات التقنين لأهالي مدينة دهب.

وفي سياق آخر وجه محافظ جنوب سيناء، تنظيم مائدة الرحمن بمدينة طور سيناء بواقع 500 كرسى وسيتم توزيع وجبة السحور أيضا بنفس العدد ، كما وجه تعليماته الى كل رئيس مدينة بإقامة مائدة رحمن بكل مدينة.

ووجه المحافظ باقامة معرض رئيسي بكل مدينة، لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة في متناول محدودي الدخل، بنسبة تخفيض تتراوح من 10 حتى 20 %، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومواجهة الغلاء بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية المختلفة.