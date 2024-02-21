بشرى سارة.. افتتاح أكاديمية رياضية عربية ألمانية لأول مرة فى برلين

أعلن علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في المانيا ومقره برلين، بشرى سارة للجالية المصرية والجاليات العربية فى برلين، وهو افتتاح اكاديمية رياضية عربية المانية لأول مرة فى المانيا بنجوم عالمية وادارة مصرية.

وقال علاء ثابت، في تصريحات له، أن الأكاديمية برئاسة احمد عبد القادر الشهير بميدو لاعب الزمالك السابق، قائلا: “ان شاء الله هناك مفاجآت فى انشطة اخرى لخدمة للجاليات العربية والالمانية ومقرها برلين، سارع بالاشتراك للجيل الثانى والجيل الثالث منتظرنكم لتكمل فرحتنا والجالية المصرية داعمة بقوة ”.

وكشف “ ثابت”، عن بدايه افتتاح المؤسسه الالمانيه لكره القدم، وهو يوم ٤ مارس وسوف يحضر الافتتاح اهم نجوم كره القدم العالميه باداره مصريه المانيه هولنديه، والدعوه مجانيه لبداية التدريب والاشتراك للعائلات المصرية والعربيه والألمانية.

واختتم: “سوف تكون هناك مسابقات وهدايا في بدايه الافتتاح المصغر لأن الافتتاح الكبير بداية إبريل”.

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