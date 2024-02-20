حبس عصابة تزيف العملات في الشرقية

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزييف العملات المالية الأجنبية وترويجها بمحافظة الشرقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص وسيدة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات الأجنبية واستخدامها فى عمليات النصب والاحتيال والاستيلاء على أمـوال المواطنين راغبــى شــراء العملات الأجنبية خارج نطــــاق الســوق المصرفي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية وبحوزتهما (مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة") وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامي (جهاز حاسب آلى "لاب توب" محمل عليه نماذج لعملة الدولار الأمريكي فئة المائة دولار - طابعة ألوان – كمية كبيرة من الورق معدة للاستخدام فى طباعة الأوراق المالية)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها لما يمثله ذلك النشاط الإجرامي من خطورة تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومى للبلاد.