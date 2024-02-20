كبير خبراء إدارة المشروعات بالأمم المتحدة: مشكلنتا الأساسية هي المياه

أكد الدكتور أحمد فوزي دياب، كبير خبراء إدارة المشروعات والمياه والزراعة بالأمم المتحدة، أن مشكلة الفقر المائي موجودة في العالم أجمع وهناك نقص غذاء لـ 2 مليار فرد ونقص المياه النقية لمليار فرد، موضحًا أن هناك مشكلة في المياه المستخدمه في الزراعة ايضًا ولذلك كان هناك اتجاه خلال الفترة الماضية لاستخدام المياه مرتفعة الملوحة نسبيًا في بعض الزراعات.

نقص المياه النقية

وشدد "دياب"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن مشكلتنا الأساسية في مصر والمنطقة هي مشكلة مياه، مؤكدًا أن مصر تمتلك 14 مليون فدان صالح للزراعة وحال توافر المواد المائية يمكن أن تحقق رفاهية كبيرة.

وأشار إلى أن المساحة من الأراضي المنزرعة في مصر تقارب الـ9.4 مليون فدان، مشددًا على أنه في حالة وجود كميات مياه إضافية فمن الممكن أن يتم استزراع مساحات أخرى، موضحًا أنه تم إدخال الإصلاح العشوائي من خلال الشركات بدون أي خطط بدلًا من الإصلاح المنظم والذي كان من الممكن أن يخدم الاقتصاد القومي.