استجابة لما نشرته الوفد.. جراحة عاجلة لطالب يعاني من نزيف حاد بمستشفى سيد جلال

أجرت مستشفى سيد جلال الجامعي التابعة لجامعة الأزهر الشريف، عملية جراحية طارئة لطالب يعاني من نزيف حاد، استجابة لما نشرته بوابة الوفد الإلكترونية تحت عنوان "نتيجة خطأ طبي.. طالب يعاني من نزيف حاد بمستشفى سيد جلال وقيادات الأزهر لا يستجيبون".

وقام الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على مستشفيات الجامعة بمتابعة الحالة الصحية للطالب المريض، حتى استقر الوضع الطبي.

الدكتور محمود صديق

تفاصيل الاستغاثة

المريض أحمد جمعه عبدالقادر الطالب بكلية العلوم جامعة الأزهر، كان يعاني من نزيف حاد مستمر منذ الثلاثاء الماضي نتيجة خطأ طبي بمستشفى سيد جلال التابعة لمستشفيات جامعة الأزهر.

وتعود القصة كما يرويها والد الطالب المريض عندما تم تحويل ابنه من كلية العلوم إلى مستشفى سيد جلال لإجراء جراحة حصوة على الكلى في المستشفى، وتم إجراء العملية بالفعل وبعد خروج المريض فوجئ والده بتدهور حالته الصحية مع وجود نزيف دموي مكان العملية.

ويضيف شقيق المريض: توجهنا إلى مستشفى السيد جلال وتركونا في الاستقبال أكثر من 18 ساعة دون أي اهتمام أو النظر في الوضع الطبي لشقيقي ثم تم حجزنا بقسم المسالك ولكن دون جدوى وكل يوم يزداد النزيف ويأتي طبيب يقوم بتصوير شقيقي دون تقديم أي أمر طبي ولا نجد من يشرح لنا إلى أين وصلت حالة أخي".