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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المواطن الصحفى

نتيجة خطأ طبي.. طالب يعاني من نزيف حاد بمستشفى سيد جلال وقيادات الأزهر لا يستجيبون

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود - رئيس جامعة الأزهر

يعاني المريض أحمد جمعه عبدالقادر الطالب بكلية العلوم جامعة الأزهر، من نزيف حاد مستمر منذ الثلاثاء الماضي نتيجة خطأ طبي في مستشفى سيد جلال التابعة لمستشفيات جامعة الأزهر.

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وتعود القصة كما يرويها والد الطالب المريض عندما تم تحويل ابنه من كلية العلوم إلى مستشفى سيد جلال لإجراء جراحة حصوة على الكلى في المستشفى، وتم إجراء العملية بالفعل وبعد خروج المريض فوجئ والده بتدهور حالته الصحية مع وجود نزيف دموي مكان العملية.

ويضيف شقيق المريض: توجهنا إلى مستشفى السيد جلال وتركونا في الاستقبال أكثر من 18 ساعة دون أي اهتمام أو النظر في الوضع الطبي لشقيقي ثم تم حجزنا بقسم المسالك ولكن دون جدوى وكل يوم يزداد النزيف ويأتي طبيب يقوم بتصوير شقيقي دون تقديم أي أمر طبي ولا نجد من يشرح لنا إلى أين وصلت حالة أخي".

المشرف على المستشفيات الجامعية لا يرد

وبدورنا في بوابة الوفد الإلكترونية تواصلنا أمس الثلاثاء مع الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على المستشفيات الجامعية وتم ارسال البيانات إليه عبر الواتس ولكن دون جدوى، ثم جددنا محاولة التواصل معه مرة أخرى أمس واليوم لكنه لم يستجب.

رقم شقيق المريض

01094865068

 

الدكتور محمود صديق - المشرف على قطاع المستشفيات
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