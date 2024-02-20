وكيل تعليم قنا يعقد اجتماعا لمناقشة الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني

ترأس الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، اجتماع توجيه عام رياض الأطفال، لمناقشة الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023-2024م وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بسد العجز بوظائف المعلمين من معلمات رياض الاطفال.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام بالمديرية وهبه سالم موجه عام رياض الأطفال والموجهين الأوائل وعددًا من معلمات رياض الأطفال، و ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

تضمن الاجتماع مناقشة عدة محاور منها خطة تحسين الأداء داخل مؤسسات رياض الأطفال بمحافظه قنا وفق معايير لضمان الجوده وممارسات وتكليفات لتحسين الأداء داخل مؤسسات رياض الأطفال.

وتنمية مهارات الأطفال وتفعيل ممارسة الأنشطة وإدخال البهجة والسرور لدى الأطفال وممارسة أنشطة التوكاتسو وتدريب الأطفال على المحافظة على البيئة من التلوث وترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

واضاف مدير تعليم قنا، ان معلمات رياض الأطفال هن باحثات عن مميزات كل طفل وعليهن اكتشاف مواهب الأطفال وتنمية مهاراتهم سلوكياً واجتماعياً وحركياً وتشجيعهم نحو التفاعلية والاشتراك في عمل جماعي، وذلك بأعتبار مرحلة رياض الأطفال من أهم المراحل التي تهدف إلي إعداد الأطفال للتعليم .