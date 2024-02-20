القت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على سائق سيارة «تريلا» المتهم بدهس 3 طلاب في المرج، والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث بعد هروبه عقب ارتكابه الحادثة.

القبض على سائق «تريلا» المتسب في دهس 3 طلاب بالمرج

حسب التحريات، تبين أن السائق لم يحمل رخصة قيادة للسيارة وتم التحفظ عليها، وأنه أثناء قيادته السيارة «تريلا»، كان يحاول الرجوع للخلف فدهس الضحايا مما تسبب في وفاتهم.

وتلقى أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج، على الفور انتقل رجال المباحث مدعومين بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود 3 جثث لطلاب في العقد الثانى من العمر، وتم نقل الجثامين للمشرحة.

جهود مكثفة لكشف لغز تغيب تاجر في ظروف غامضة بالقليوبية

كما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من جهودها لكشف لغز تغيب شاب يدعي كريم محمد، 27 سنة، مقيم باسوس التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ،عقب ذهابة لعمله بمدينة بني سويف وانقطع تواصله مع أسرته، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ من أهلية الشاب كريم محمد، 27 مقيم باسوس دائرة المركز منذ اكثر من شهر ولم تعلم أهليته أي معلومات عنه.

وأفادت الأسرة، بأن "كريم" انقطع اتصاله مع اسرته منذ شهر يناير الماضى، حيث ذهب لعمله في التجارة في بنى سويف ومناطق بالصعيد، ومنذ ذلك الحين اغلق هاتفه المحمول ولم تعلم الأسرة شيئًا عنه.

وحرر محضر بالواقعة وتم نشر صورة المتغيب لكشف ملابسات الواقعة والعثور عليه.