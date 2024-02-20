تراجع أسعار الغاز في أوروبا 50%

شهد مؤشر TTF الهولندي لأسعار الغاز الأوروبية انخفاضًا كبيرًا في فبراير 2024، حيث انخفض إلى أقل من 25 يورو لكل ميغاوات في الساعة (MWh)، ليصل إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة خلال الصيف ويمثل انخفاضًا حادًا يزيد عن 50% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

الغاز الطبيعي

ويعكس هذا الانخفاض اتجاها أوسع يتأثر بمزيج من العوامل المناخية والاقتصادية، بما في ذلك درجات حرارة أكثر دفئا من المتوسط في جميع أنحاء نصف الكوكب الشمالي وانخفاض ملحوظ في الطلب الصناعي والمحلي على الغاز الطبيعي.

وقد ساهم الشتاء المعتدل، خاصة في فرنسا وألمانيا، اللتين تشهدان ثالث ورابع أدفأ فصول شتاء منذ 34 عاما على التوالي، في انخفاض الطلب على التدفئة.

احتياطيات الغاز في الاتحاد الأوروبي

الغاز الطبيعي

وصلت مستويات تخزين الغاز الطبيعي في أوروبا حاليًا إلى أعلى مستوياتها الموسمية الجديدة خلال خمس سنوات، حيث تبلغ احتياطيات الغاز في الاتحاد الأوروبي 65.9%، وألمانيا 71.56%، وإيطاليا 60.3%، وفرنسا 51.3%، وفقًا لبيانات مخزون تخزين الغاز المجمع (AGSI) التابعة لـGas Infrastructure Europe" (GIE)".

ولكن على الرغم من مستويات التخزين المريحة في نهاية الشتاء، فإنهم يزعمون أن أوروبا لم تتمكن بعد من حل أزمة الطاقة التي تعاني منها. ويعتقدون أن شتاء آخر يجب أن يمر قبل أن يتضاءل خطر الارتفاع الشديد في أسعار الغاز.

ولم تتم معالجة العجز الهيكلي في الغاز الطبيعي الأوروبي بشكل كامل، حيث أن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال لم تعوض بشكل كامل الواردات الروسية المفقودة. ونتيجة لذلك، تظل أسعار الغاز الأوروبية عرضة لانقطاع الإمدادات أو ارتفاع الطلب، خاصة خلال فصل الشتاء.

اعتبارًا من عام 2025، سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، مما قد يؤدي إلى زيادة العرض في السوق وبالتالي انخفاض أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال الأوروبية، خاصة طوال الفترة 2026-2028.