رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر فبراير

فاتورة الغاز لشهر فبراير.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيًا، وذلك استعدادًا لدفعها ولتجنب انقطاع الخدمة ولاسيما مع قرب انتهاء الشهر الجاري.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز

وقد أعلنت شركة بتروتريد للغاز عن رابط الاستعلام والخطوات، وذلك في ضوء خطة الدولة المصرية التي تقوم بها للتحول الرقمي في هذا الشأن.

وقد أتاحت الشركة خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال الرابط

https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

اختيار خدمة السداد الإلكتروني ضمن الخيارات الموجودة بالصفحة.

إدخال قراءة العداد

يقوم المستهلك بإدخال مجموعة من البيانات منها "رقم المشترك بالكامل، والبيانات الأخرى مثل "فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية، منطقة، محافظة"

كتابة رقم العداد

الضغط على كلمة استعراض وسداد الفواتير

يظهر الاستهلاك والمبلغ المستحق دفعه على الموقع الإلكتروني

كما يمكن للمستهلك قراءة العداد الخاص بالغاز من خلال الرابط https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

طرق الدفع

يمكن دفع الفواتير عن طريق الاتي:

منافذ شركات التحصيل الإلكتروني (مصاري ـ فوري ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن ـ أمان).

مكاتب البريد المصري

كما يمكن السداد عن طريق الاتصال على الرقم المختصر 17169.

ويمكن السداد من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي هاتف أرضي على 09000727 ومن أي هاتف محمول على 5727

كما يمكن الدفع بالطرق التقليدية مثل المحصلين الرسميين