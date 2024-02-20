للدايت| طريقة عمل بيتزا الباذنجان بدون عجين

بيتزا الباذنجان بدون عجين من الوصفات الصحية التي يمكنك تحضيرها، إذا أردت تناول البيتزا بسعرات حرارية قليلة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

طريقة عمل بيتزا الباذنجان بدون عجين

المقادير

- الباذنجان : 2 حبة (مقطع شرائح دائرية)

- طماطم : 2 حبة (متوسطة الحجم / مقطعة قطع صغيرة)

- صلصة البيتزا : كوب

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة صغيرة

- الفلفل الأخضر : 2 حبة (مقطع قطع صغيرة)

طريقة التحضير

ضعي شرائح الباذنجان في صينية مدهونة بالزيت، ورشي على وجهها الملح، ثم أدخليها إلى الفرن المحمى مسبقاً لمدة 20 دقيقة حتى يتم شويها جيداً.

ادهني شرائح الباذنجان المشوية بصلصة البيتزا، ثم أضيفي عليها مكعبات الطماطم، والفلفل الأخضر.

رشي الفلفل الأسود على شرائح الباذنجان، ثم جبن الموزاريلا، وأعيدي الصينية إلى الفرن على الشواية، واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تتحمر وتذوب الجبنة وقدميها ساخنة.