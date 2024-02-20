الثلاثاء 20 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

بـ 51 مليون جنيه.. ضبط 49 قضية إتجار بالعملة فى السوق السوداء

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصل قطاع الأمن العام، جهوده المكثفة، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (49) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (51 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك، إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

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