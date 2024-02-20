الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار قضائي بشأن المتهمين بسرقة مبلغ مالى من مواطن بمدينة نصر

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر قاضي المعارضات، قرارًا بتجديد حبس 5 متهمين بالاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص باستخدام سيارتين ميكروباص في مدينة نصر ثان، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عثر بحوزتهم على السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، بالإضافة إلى سلاحين أبيضين.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث استدرج أحد المتهمين المجني عليه سائق إلى محل الواقعة، وإيهامه بعرض سيارة للبيع، وقيام أحد المتهمين بخطف الحقيبة من المجنى عليه وبداخلها المبلغ المالي.

الجريدة الورقية