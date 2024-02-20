ختام فعاليات الدورة التدريبية الثانية لبرنامج أسرة لأطباء أسيوط

افتتح دكتور طارق هلال مدير انشطة القطاع الطبي الخاص بأسال استشير كلمته بتقديم الشكر لكل من رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة د حسام عباس ولنقابة الأطباء تحت قيادة ا.د ضياء الدين عبد الحميد نقيب أطباء أسيوط علي التعاون في تنفيذ الدورة التدريبية الثانية لأطباء مركزي ابو تيج وديروط والتي بدأت يوم الاحد الماضي وعلي مدار خمسة ايام وبحضور د.حسام عباس مدير رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة ود.مروة ابو المكارم مدير تنظيم الأسرة بالمحافظة ود.أيمان متولي مديرة مكتب الباثفيندر بوجه قبلي وعدد من أساتذة كلية الطب والتمريض.

وجاء ذلك في إطار تدريب اطباء القطاع الخاص واشراكهم بالمنظومة الصحية لتنظيم الأسرة بمحافظة أسيوط تحت رعاية وزارة الصحه والسكان وبالتعاون مع نقابة الأطباء بأسيوط في الحد من المشكلةالسكانية وخفض معدل المواليد من خلال تنفيذ برنامج أسرة والذي تنفذه شركة الباثفيندر بالتعاون مع شركة أسأل أستشير.





وقد بدأت الفعاليات بكلمة د.حسام عباس معربا فيها عن سعادته بتعاون أطباء القطاع الخاص بمحافظة أسيوط وأكد أهمية الدور الذي يقوم به الأطباء و مشاركتهم في مجال تنظيم الأسرة والتي يأمل أن تزداد خلال الفترات القادمة وبخاصه بعد أن افتتحت الوزارة فرصة تكويد مستشفيات الخاص للحصول على وسائل تنظيم الأسرة بسعر التكلفة

كما أوصي بضرورة مشاركة القطاع بكافه بيانات المستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة مما يساهم ذلك في أتخاذ القرارات السليمة وتقدير حجم الاحتياج الفعلي لخدمات تنظيم الأسرة بالقطاع الخاص.





كما أفاد انه يمكن أن تكون هناك استفادة متبادلة بين العيادة الخاصة وعيادة تنظيم الاسرة وبخاصة في الأماكن التي بها عجز في الاطباء. سواء بتحويل الحالات من العيادة الحكومية الي العيادة الخاصة أو بالتعاون مع الطبيب كطبيب زائر كما يمكن للطبيب تحويل حالاته الي عيادة تنظيم الأسرة وخاصة لحالات التي ترغب في استخدام الكبسولات أو اللوالب الهرموني

واشار الي المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة للتعليم الطبي المستمر وأرقام الخطوط الساخنة التي قد تفيد الأطباء.





كما تحدثت د.مروة ابو المكارم عن كيفية الاستفادة من فترة التدريب سواء النظري أو العملي وأوضحت ان التدريبات العملية ستتم بثلاث عيادات تتميز بالتردد العالي من المنتفعات لمدة ثلاثة ايام وسيتناول التدريب بعض الموضوعات الخاصة بمكافحة العدوي وفوائد تنظيم الأسرة بعد الانتهاء من التدريبات النظرية والذي يستمر لمدة يومين .





و تفقد الدكتور حسام عباس التدريبات العملية بالعيادات المخصصة للتدريب في وجود مديره تنظيم الأسرة ومدربي القطاع ، واختتمت فاعليات الدورة أمس .