بيان اعلامي حول نتيجة الفرقة الأولي لطلاب كلية طب سوهاج

أوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان طلاب الفرقة الاولي بكلية الطب ادوا الامتحانات إلكترونيًا في مركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة، وذلك تماشياً مع خطة الجامعة نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية، و التي تلعب دوراً أساسياً لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.

وقال النعماني ان إدارة الجامعة حرصت علي تطبيق نظام الإمتحان الإلكتروني لضمان المصداقية والنزاهة، ودون تدخل العنصر البشري، حيث أدي ٨٢٥ طالب وطالبة بكلية الطب الفرقة الاولي الامتحانات إلكترونياً والتي لم تشهد أي معوقات خلال فترة انعقادها، خاصة أن القاعات الامتحانية مجهزة بأحدث التقنيات التي تضمن دقة عالية الجودة في تأدية الطلاب لاختباراتهم.

وأكد النعماني علي ان أنه تم فتح باب التظلمات وعرض إجابات الطلاب علي لجنة التظلمات، حيث تم التأكد من ان النتائج صحيحة، موضحاً ان هذه النتائج ليست نهائية وللطالب الحق التقدم لأداء امتحانات الدور الثاني.