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بسبب أمريكا.. مجلس الأمن يصوت برفض مشروع وقف إطلاق النار في غزة
الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف دبابتين من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105"

ميركافا
ميركافا

استهدفت الفصائل الفلسطينية، دبابتين من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" جنوب حي الزيتون بقطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

تصاعد العمليات العسكرية في غزة:

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جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية في حي الزيتون شمال قطاع غزة

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الولايات المتحدة.. تطالب الأمم المتحدة بدعم وقف إطلاق النار المؤقت في غزة ومعارضة هجوم رفح

تزايد القصف الإسرائيلي فجر اليوم الأحد على منطقتي شرق رفح وخان يونس في جنوب قطاع غزة، في ذات الوقت الذي تستمر فيه الفصائل الفلسطينية في مقاومة الجيش الإسرائيلي.

فيما لم ترد على الفور تفاصيل عن الأماكن التي تم قصفها في خان يونس، في ظل سعي إسرائيل لإحكام السيطرة عليها والانتقال إلى المرحلة التالية من عمليتها العسكرية في قطاع غزة بالتوجه جنوبا إلى رفح، بحسب ما أفاد التلفزيون الفلسطيني.

غارات عنيفة شرق رفح

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي استهدف مناطق شرق رفح بقصف عنيف.

مقتل 66 شخصًا

إلى ذلك ذكر تلفزيون فلسطين أن 66 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، قتلوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بوسط وجنوب قطاع غزة منذ صباح أمس السبت.

من جانبها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن إسرائيل ما زالت تعتقل 12 شخصا من طواقمها، منهم سبعة اعتقلوا من داخل مستشفى الأمل قبل أكثر من أسبوع.

وأبدت الجمعية قلقها على سلامة أفراد طواقمها المعتقلين، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل للضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عنهم وتوفير الحماية لطواقم الجمعية العاملة في قطاع غزة.

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