جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية في حي الزيتون شمال قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش أطلق عملية عسكرية في حي الزيتون شمال قطاع غزة الليلة الماضية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وسيشارك لواءان في العملية في منطقة حي الزيتون، والتي من المتوقع أن تستمر عدة أسابيع.

وقال شهود عيان لوكالة «أنباء العالم العربي» إن اشتباكات ضارية اندلعت صباح اليوم الثلاثاء بين الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وأشار الشهود إلى قيام المدفعية الإسرائيلية بإطلاق عشرات القذائف على عدة أهداف في المنطقة.

ودعا الجيش الإسرائيلي سكان منطقتي الزيتون والتركمان في حي الشجاعية إلى إخلائها نحو منطقة المواصي جنوب القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور على فيسبوك «نداء عاجل إلى كل السكان المتواجدين في أحياء الزيتون والتركمان في قطاع غزة... ‏حرصا على سلامتكم ندعوكم للانتقال فوراً عبر شارع صلاح الدين إلى المنطقة الإنسانية في المواصي».

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجارات عنيفة تزامناً مع إطلاق نار كثيف في حي الزيتون بشرق مدينة غزة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الثلاثاء).