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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات يد الأهلي يفوزن على سموحة في الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

تغلب الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره سموحة بنتيجة 30-14، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ‏ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

 

أقيمت المباراة على صالة الشمس، وقدم خلالها «سيدات يد الأهلي» أداءً قويًّا منذ البداية، ليحقق فوزًا مستحقًّا يواصل به النتائج ‏المميزة في البطولة.‏

 

ونجح فريق سيدات يد الأهلي في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 11-6، وواصل سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في ‏الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 31-22.‏

 

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الزمالك 26-22، ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

 

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