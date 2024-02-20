برنامج الأغذية العالمي.. حرب السودان ترفع معدلات سوء التغذية بجميع أنحاء المنطقة

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن الحرب المستمرة منذ 10 أشهر في السودان أدت إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية في جميع أنحاء المنطقة وخلق أكبر أزمة نزوح في العالم.

حذرت المنظمة من أن ما لا يقل عن 25 مليون شخص يعانون من ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية في الوقت الذي ترسل فيه الأزمة في السودان موجات صادمة إلى جميع أنحاء المنطقة.

كما أعرب برنامج الأغذية العالمي عن أسفه لنقص الموارد اللازمة لمحاولة معالجة الأزمة الإنسانية.

في الوقت الحالي، لسوء الحظ، ليس لدينا الأموال وليس لدينا إمكانية الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها على النطاق المطلوب في الوقت الحالي.

وقالت أنابيل سيمينغتون، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إن آلاف الأسر تهجر وتضطر لعبور الحدود إلى تشاد وجنوب السودان كل أسبوع.

وقد لجأ نحو 1.8 مليون شخص فروا من الحرب إلى تشاد وجنوب السودان المجاورتين، لكنهم يعانون من هشاشة أوضاعهم.

في كلا البلدين، سيأتي موسم الأمطار قريبًا، ومع ذلك، سيكون الوصول إلى الناس أكثر صعوبة نحن بحاجة إلى تخزين المساعدة مسبقًا في الوقت الحالي للتأكد من أننا قادرون على استدامة الاستجابة.

نحن غير قادرين على القيام بذلك، وما زال علينا أن نفعل ذلك وعلى رأس ذلك تشاد وجنوب السودان، فهم يتعاملون مع أزمات الجوع الخاصة بهم لذا فهذه أزمة حقيقية مبنية على أزمة "

وفي جنوب السودان، تشكل الأسر الهاربة من السودان الآن 35% من أولئك الذين يواجهون مستويات كارثية من الجوع، على الرغم من أنهم لا يمثلون سوى 3% من السكان.

وتتزايد معدلات سوء التغذية بسرعة بين الأطفال الذين يعيشون في مخيمات مؤقتة، مثل مخيم الرنك.

ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، فإن حوالي 4% من الأطفال دون سن الخامسة الذين يعبرون الحدود إلى جنوب السودان يعانون من سوء التغذية عند دخولهم البلاد.

ويعاني 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، ويعاني حوالي 3.8 مليون طفل سوداني دون سن الخامسة من سوء التغذية، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي.

لكن أولئك الذين يعبرون الحدود إلى جنوب السودان ينضمون إلى عائلات تعاني بالفعل من انخفاض حصص الإعاشة والجوع الشديد.

لقد دفعت خمس سنوات من الحرب والفيضانات غير المسبوقة جنوب السودان نفسه إلى وضع مزري حيث يحتاج أكثر من 75% من سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة إلى المساعدة الإنسانية ونحو ثلاثة ملايين على حافة المجاعة.