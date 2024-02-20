صلاح يغيب 3 مباريات عن ليفربول بسبب تجدد الإصابة

تجددت إصابة النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول وعليه سيغيب من جديد عن المشاركة مع الريدز.

كان صلاح تعرض لإصابة في العضلة الضمة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام غانا في أمم أفريقيا ليغيب عن باقي المباريات، قبل أن يودع الفراعنة البطولة من دور الستة عشر أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

عاد محمد صلاح للمشاركة في مباراة برينتفورد في الدوري الإنجليزي بعد غياب، ولعب كبديل لينجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، لكن يبدو أن سيغيب مجددا بسبب الإصابة.

قال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية أن إصابة محمد صلاح تجددت من آخرى، ومن المقرر أن يعود من جديد يوم 2 مارس المقبل، ليغيب عن 3 مباريات للريدز أمام لوتون تاون، وتشيلسي وساوثهامبتون.

شوبير لصلاح: لا تحتاج لإثبات شئ

وتابع أن محمد صلاح سيواصل تأهيله في الفترة الحالية، بعد تعجله في العودة إلى الملاعب مضيفا: أقول له انت لا تحتاج لإثبات شئ، وأنت أحد الاساطير.