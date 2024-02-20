وكيل تعليم الأقصر يتفقد تدريب مقيمي سوق العمل بالمدارس الزراعية

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر تدريب مقيمي سوق العمل على أعمال التقييم النهائي لطلاب دبلومات المدارس الزراعية لضمان جودة ونزاهة أعمال التقييم لطلاب جدارات الدبلومات الزراعية.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وعُقد التدريب بقيادة الموجهين المركزيين بقطاع التعليم الفني بالوزارة المهندس محمد فاروق عبد النعيم والمهندس علي محمد أحمد، بفندق بيراميزا الأقصر، وبحضور جمال عثمان مدير عام التعليم الفني بالمديرية وجابر الحشاش مدير إدارة التعليم الزراعي بالمديرية.

ويقام التدريب ضمن فعاليات مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري برعاية (US AID).

ألقى وكيل تعليم الأقصر كلمة بدأها برسالة شكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لبالغ اهتمامه بالتعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص، والذي يعد قاطرة التنمية.

وأضاف أن التعليم الفني الآن في عصره الذهبي، إذ أنه يلقى بالغ الاهتمام والتطوير المستمر، خاصة بعد اعتماد منظومة الجدارات المعمول بها حالياً داخل مدارس التعليم الفني".