محطة مياه روض الفرج تستقبل وفداً من دولة الكونغو

استقبلت محطة مياه روض الفرج وفدًا من دولة الكونغو، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذى ينظمه قطاع التدريب الإقليمي بوزارة الموارد المائية والري، وتأتي هذه الزيارة ضمن البرنامج التدريبي لهذه الكوادر، وذلك في إطار التعاون بين شركة مياه الشرب بالقاهرة وجميع المؤسسات المعنية بقطاع مياه الشرب ومنها قطاع التدريب الإقليمي بوزارة الموارد المائية والري.

بدأت الزيارة بعرض تقديمي يوضح إمكانات شركة مياه الشرب بالقاهرة وحجم المياه المنتجة، في حضور السيد الدكتور طارق ندا - رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والسيد اللواء محمد كلبوش رئيس قطاع الاعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة ، تبع ذلك جولة ميدانية بمراحل إنتاج المياه بمحطة مياه روض الفرج بداية من مأخذ المحطة ومروراً بمراحل المروقات والمرشحات وعنابر تعقيم المياه ثم المعمل التابع للمحطة للتعرف على مراحل تعقيم وتطهير مياه الشرب قبل وصولها للمواطنين ، واختتمت الزيارة بشرح لمنظومة التحكم المركزي (SCADA System) .

وتعد محطة مياه روض الفرج من أقدم وأعرق محطات انتاج المياه التابعة للشركة حيث دخلت الخدمة عام ١٩٠٣م و كانت تعتمد على مياه الابار الارتوازية فى بداية نشأتها ، وتبلغ مساحة منشأت المحطة ٢٥فدان وتبلغ طاقتها التصميمية ٨٥٠ ألف متر مكعب/ يوم ، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من ٤ مليون نسمة بمناطق السيدة زينب و الاباجية وتلال زينهم و شبرا والخلفاوى والدراسة وبولاق ابو العلا والسيدة عائشة و رمسيس والاوبرا والعباسية والزاوية الحمراء والسبتية والزمالك.

الشركة ترحب بأى تعاون مع أشقائنا بالدول الأفريقية للتدريب ونقل الخبرات والتكنولوجيات المستخدمة

وقد أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الشركة ترحب بأى تعاون مع أشقائنا بالدول الأفريقية للتدريب ونقل الخبرات والتكنولوجيات المستخدمة داخل الشركة مما له الأثر فى تعميق العلاقات المصرية الأفريقية ويعضد الدور الريادى لمصر لجميع دول القاهرة الأفريقية ، وقد عبر أعضاء الوفد الزائر فى نهاية الزيارة عن إعجابهم وامتنانهم لما لقوه من ترحاب وحفاوة فى الاستقبال ، كما أشادوا من خلال تعليقاتهم وأسئلتهم بالتطور التكنولوجى الذى لمسوه فى منظومة إدارة وتشغيل محطات المياه التابعة للشركة.