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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وفاة أسطورة ألمانيا صاحب هدف التتويج بمونديال 1990

أندرياس بريمه
أندرياس بريمه

رحل عن عالمنا أندرياس بريمه نجم منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق، اليوم الثلاثاء، وتوفي عن عمر يناهز 63 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

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تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع لمباراة فرنسا في نهائي كأس العالم تحت 17 سنة

توفي بريمه صاحب هدف تتويج منتخب ألمانيا بكأس العالم نسخة 1990، الذي سجله من ضربة جزاء في شباك منتخب الأرجنتين، في مباراة النهائي.

خلال مسيرته لعب أندرياس بريمه، مع أندية كايزرسلاوترن وبايرن ميونخ في ألمانيا، وإنتر ميلان الإيطالي، وحصد لقب الدوري الألماني مع البافاري عام 1987، ولقب الدوري الإيطالي مع إنتر عام 1989 و لقب الدوري الألماني مع كايزرسلاوترن في عام 1998 ، وحصد كأس الاتحاد الأوروبي مع إنتر عام 1991 .

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