التضامن: معارض الحرف اليدوية تهدف إلى توفير حياة كريمة للأسر المنتجة (فيديو)

قال مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، إن هناك توجه من الدولة حول الاهتمام بمعارض المشغولات اليدوية والحرف التراثية خلال الفترة الآخيرة، مشيرا إلى أن محافظة أسيوط شهدت انطلاق معرض من هذه النوعية وشارك به 10 جمعيات و10 أسر منتجة، وضم مشغولات يدوية وسجاد ومكرميات وغيرهم.

معارض المشغولات اليدوية والحرف التراثية

وأضاف «نجيب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن معارض المشغولات اليدوية والحرف التراثية يهدف إلى إحياء الحرف التراثية، وزيادة دخل الأسر من خلال التسويق، إلى جانب مساعدة المواطن في إيجاد مثل هذه المنتجات بأسعار مخفضة، فضلا عن تشجيع المرأة على البدء بمشروعها الخاص بها، وبالتالي توفير حياة كريمة للمواطنين.

معرض المشغولات اليدوية في أسيوط

وتابع، أن من أبرز المنتجات التي عُرضت بالأمس في معرض المشغولات اليدوية في أسيوط، تتمثل في المكرمية والشنط، إلى جانب بعض المنتجات المُعاد تدويرها، فبعض الأسر تستخدم فساتين الزفاف القديمة والمتهالكة و«البنطلونات» الجينز لتصنع حقائب مدرسية، وهكذا.