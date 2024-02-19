عمرو أديب مدافعا عن وزير التموين: الهجوم ضده غير مبرر (فيديو)

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن وزارة التموين تخدم 76 مليون مواطن مصري، مؤكدا أنه يتم صرف مليارات من أرغفة الخبز سنويا.

وزارة التموين لديها موارد محددة

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء اليوم، أن هناك هجوما غير مبرر على وزير التموين، مشيرا إلى أن وزارة التموين لديها موارد محددة، يتم العمل على تقديمها للمواطنين.

وتابع عمرو أديب أن الدولار هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى الأزمة في البحر الأحمر، والتي أثرت على إيرادات قناة السويس.

وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعقد عدة اجتماعات لبحث تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع في شهر رمضان.

وقال الحمصاني خلال تصريحاته ببرنامج "الخلاصة"، عبر قناة “المحور”، اليوم السبت، إن آخر تلك الاجتماعات كان يوم الخميس الماضي، حيث حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا مع الرؤساء المعنيين بمراقبة ضبط أسعار السلع في الأسواق.

وتابع أن: «الاجتماع ضمّ ممثلي القطاع الخاص من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وخلال الاجتماع تم استعراض جهود ضبط أسعار السلع التابعة للاستراتيجية التي سبق الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء».

وواصل الحمصاني أن «استعدادا لشهر رمضان، أكد دولة رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية توفير السلع المختلفة والحفاظ على التوازن في الأسعار خلال شهر رمضان، كما تم استعراض جهود إقامة أهلا رمضان والمعارض المرتبطة بمعارض كلنا واحد».