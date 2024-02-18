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الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بمناسبة رمضان.. وزارة التموين تزيد ضخ السلع ومنتجات اللحوم في المنافذ

بوابة الوفد الإلكترونية

بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة التموين زيادة ضخ السلع ومنتجات اللحوم في منافذها، فضلا عن توفير سعل عدة بأسعار مناسبة.

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية، العديد من معارض أهلا رمضان 2024 بالعديد من المناطق بالمحافظات المختلفة بهدف توفير وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

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وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معارض «أهلا رمضان» بشبرا الخيمة

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وتتضمن المعارض، سلع الزيت والمكرونة والسكر والأرز والشاي والبقوليات، وياميش رمضان والمنظفات والعديد من السلع الأخرى.

كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم

 

وفي السياق ذاته، تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين.

وافتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض اهلاً رمضان 2024 بميدان المؤسسة بمحافظة القليوبية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث توفر الوزارة من خلال الشركات التابعة المنتجات كما تطرح السلع واللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية.

الجريدة الورقية