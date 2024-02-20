اليوم.. مُحاكمة المُتهمين بحيازة سلاح ومخدرات بعين شمس

تُواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، اليوم الثلاثاء، مُحاكمة المتهمين بحيازة سلاح ناري وفرد خرطوش وذخيرة ومواد مخدرة بمنطقة عين شمس.

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وكانت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ـطدت اتجار شخصين بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

وتأكدت صحة المعلومات بإجراء التحريات، وتم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض عليه وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار في البشر.

إحالة ربة منزل إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في البشر

وفي سياق آخر، كانت قد أمرت نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار مصطفي المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية بإحالة ربة منزل إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في البشر.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة أحدثت عمدا اصابة كلا من "محمد .ا"،و"أحمد .ا" والتي تخلف عنها الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أخراهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما باستخدام أداة.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمة هي "رشا .ح" وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة استخدمت الأطفال الاشقاء "محمد .ا"،و "سامح .ا"،و"أحمد .ا"،و الاطفال الاشقاء "ياسين .ي"،و "ياسمين .ي" في عمل غير مشروع بأن قامت بارغامهم علي التسول واستجداء المارة حال كونها والدة المجني عليهما الرابع والخامس وكذلك مونها متولية رعاية المجني عليهم من الأول للثالث.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة وجدت متسولة بالطريق العام حال كونها صحيحة البنية وتجاوزت الثامنة عشر عاما بالاضافة انها استخدمت حدثا يقل عن ثمانية عشر عاما في اعمال التسول.

الشاهد الأول نقيب شرطة بالادارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر شهد أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة من قيام المتهمة بالانتقال والاقامة باحدي شوارع البساتين واجبار الاطفال علي استجداء المارة والتسول وارغام الاطفال علي توريد مبالغ مالية ثابتة يوميا والا تقوم بالتعدي عليهم بالضرب

الشاهد الثاني ملازم اول شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة البساتين شهد أنه وحال مروره بدائرة القسم أبصر المتهمة مفترشة الجزيرة الوسطي وتقوم بالتعدي علي طفلين وأبدي المارة استيائهم وعقب فحص الواقعة تبين قيام المتهمة باستخدام الاطفال في أعمال التسول وحال ذلك أبصر طفلين يقوموا بعبور الطريق وتبين أنهما أطفال المتهمة.