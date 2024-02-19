أسوأ 24 ساعة في حياة مرتضى منصور.. إسقاط عضويته وحكم قضائي ضده

توالت الأخبار السيئة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، على رأس المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، حيث كانت البداية مع إعلان نادي الزمالك، برئاسة المستشار حسين لبيب، عن إسقاط عضويته، مرورًا بقول استئناف على براءته من تهمة سب وقذف محمود الخطيب، وغرمته 20 ألف جنيه.

نادي الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور:

نشر نادي الزمالك، أمس الأحد، على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، بيانًا جاء فيه: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إسقاط عضوية مرتضى منصور، بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العامة إعمالًا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي بالنادي".

وبحسب ما ذكر، فإن البند الثالث للمادة الثامنة من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، ينص على ألا يكون العضو محرومًا من مباشرة حقوقه المدنية، ولم تصدر من قبل ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

إلغاء براءة مرتضى منصور في سبّ وقذف محمود الخطيب:

اليوم الإثنين، لم نقطع الأخباء السيئة، على مسمع مرتضى منصور، حيث قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، بقبول استئناف على براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف محمود الخطيب، وغرمته 20 ألف جنيه.

مرتضى منصور

وقضت المحكمة، بتغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيه وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، في القضية رقم 836 لسنة 2023 مستأنف اقتصادية، لأنه في 9 أبريل 2022 تعدي بالسب والقذف والإزعاج لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

كان محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب اتهم مرتضى منصور بالسب القذف.