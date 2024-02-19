الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إلغاء براءة مرتضى منصور في سبّ وقذف محمود الخطيب

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية،  برئاسة المستشار بدر السبكي، اليوم الإثنين، بقبول استئناف على براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف محمود الخطيب، وغرمته 20 ألف جنيه.

وقضت المحكمه، بتغريم مرتضى منصور، 20 ألف جنيه وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة،  في القضية رقم 836 لسنة 2023 مستأنف اقتصادية، لأنه في 9 إبريل 2022 تعدي بالسب والقذف والإزعاج لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

كان محمد عثمان المستشار القانوني، للنادي الأهلي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن محمود الخطيب اتهم مرتضى منصور بالسب القذف.

مواد متعلقة

مقيد وممزق.. التفاصيل الكاملة حول جريمة قتل مسؤول عسكري يمني في بولاق الدكرور

سيدة تتهم هبة قطب بالتعدي عليها والسب والضرب.. ما القصة؟

بعد قليل.. محاكمة طالب هدد فتاة بنشر صور خادشة للحياء لها بالجيزة

بدء نظر طعن سفاح الجيزة على حكم إعدامه

حبس طرفي مشاجرة تسببت فى كسر جمجمة طفل بالجيزة

تغريم متهم بالتنقيب عن الآثار مليون جنيه

14 مارس أولى جلسات محاكمة طبيب عمليات الإجهاض بالجيزة

23 مايو.. نظر طعن المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد بقضية ولاية السودان

الجريدة الورقية