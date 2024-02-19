إلغاء براءة مرتضى منصور في سبّ وقذف محمود الخطيب

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، اليوم الإثنين، بقبول استئناف على براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف محمود الخطيب، وغرمته 20 ألف جنيه.

وقضت المحكمه، بتغريم مرتضى منصور، 20 ألف جنيه وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، في القضية رقم 836 لسنة 2023 مستأنف اقتصادية، لأنه في 9 إبريل 2022 تعدي بالسب والقذف والإزعاج لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

كان محمد عثمان المستشار القانوني، للنادي الأهلي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن محمود الخطيب اتهم مرتضى منصور بالسب القذف.