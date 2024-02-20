وعكة صحية مفاجئة لحسام حسن

تعرض حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لوعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى.

وشعر العميد بعض المتاعب لينقل إلى المستشفى خلال الساعات الماضية بعد حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت على ستاد الإسماعيلية أمس الإثنين في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وانتهت المباراة بين الزمالك والإسماعيلي بالتعادل السلبي دون أهداف ليحصل كلا الفريقين على نقطة واحدة.

رفع الزمالك رصيده إلى 12 نقاط في المركز الثالث عشر بعد خوضه 9 مباريات، فيما رفع الإسماعيلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر من 12 مباراة.